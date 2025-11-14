【ロンドン共同】英公共放送BBCが昨年10月の番組でトランプ米大統領の演説場面を恣意的に編集したとされる問題を巡り、BBCは13日、トランプ氏に謝罪したと明らかにした。一方でトランプ氏が求めていた補償は拒否した。