フランス・パリで130人が亡くなった同時多発テロの発生から10年が経ち、事件現場などでは多くの人が花を手向けました。記者「ちょうど10年前、劇場に男3人が押し入り、銃を乱射するなどして90人の方が亡くなりました」2015年11月、イスラム過激派に感化された若者ら10人がパリ中心部にある劇場や郊外のスタジアムなどを同時間帯に襲撃し、130人が死亡しました。発生から10年が経った13日、市内の広場では多くの人が花を手向けまし