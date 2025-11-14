北朝鮮当局が最近、「組織的な地下教会や秘密の祈祷会はほとんど殲滅した」と内部的に勝利宣言し、宗教統制の成果を誇示していることが分かった。住民による宗教活動がほぼ根絶されたとみなし、これを「体制安定の主要な成果」として自賛しているという。現地情報筋が13日、韓国デイリーNKに明らかにしたところによると、当局がこうした結論を下した背景には、2021年9月に制定された「青年教養保障法」と、それに基づく国家保衛省