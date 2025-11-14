広島・佐々木は“岡本イズム”を胸に、侍ジャパンの一員として韓国との強化試合（15、16日）に臨む。「（巨人・岡本は）シーズンを見ていても真っすぐから変化球に対応しているように見えた。変化球を張ることはないですか？と聞いたら“ない”と言っていた。自分もそういう感覚で打ちたい」佐々木は練習量を確保するため、代表合宿ではなく、宮崎・日南での秋季キャンプに参加中。貴重な機会を逃すまいと、10日の練習試合で