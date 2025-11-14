バンダイとユニクロUTのコラボで、初代「たまごっち」をモチーフにした限定TシャツとUTオリジナル「たまごっち」が2025年12月19日(金)より発売！Tシャツは4柄展開で、ピクセルアートや成長する「まめっち」の刺繍など遊び心満載♡ UTオリジナルたまごっちは2,990円（税込）で、懐かしのデバイスを手元で楽しめます♪ 初代たまごっちをオマージュしたTシャツ WOMEN たまごっち UT/オーバーサ