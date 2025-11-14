中日・根尾が新任の高山投手コーチから“金言”を授かった。「説明が難しいですが、投球フォームの一連の流れについて。こういうバランスでいけたらと」。高山コーチが見つめる前で屋内練習場のブルペンで134球を投げ、「取り組み始めて数日ですが、良いものが見える感覚がある」と手応え。今季は中継ぎ4試合で防御率7・94と不完全燃焼。ドジャース・山本のオリックス時代の恩師からもらった助言を胸に、来季飛躍の足がかりをつ