岐阜北消防署の56歳の消防士が、防火点検の記録や個人情報などが書かれた台帳を盗んだとして逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、岐阜北消防署の消防副士長・高橋良典容疑者(56)です。高橋容疑者は今年3月下旬までに、当時勤務していた岐阜南消防署で、建物の防火点検の調査記録をまとめた「査察台帳」9冊などを盗んだ疑いが持たれています。消防によりますと、台帳には調査先の施設の関係者の氏名や携帯電