フランス・パリで130人が死亡した同時多発テロから、13日で丸10年となりました。各現場で追悼式典が開かれ、犠牲者を偲びました。佐藤篤志・NNNパリ「犠牲者を偲んで、多くの方が追悼に訪れ、花を手向けています」パリのレピュブリック広場には13日、10年前に起きた同時多発テロの犠牲者を追悼するため、多くの市民が集まりました。このテロは、過激派組織「イスラム国」によって引き起こされたもので、国立競技場やカフェなどが次