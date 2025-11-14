今日14日は、高気圧に覆われて、九州から東北にかけておおむね晴れるでしょう。ただ、日本海側はにわか雨の所がありそうです。関東も夜は所々で雨が降るでしょう。外出の際は折りたたみ傘があると良さそうです。最高気温は九州から関東では昨日より高いですが、北陸から北海道は昨日より低くなるでしょう。今日14日広く晴れるも関東など夜は所々で雨今日14日は、大陸の高気圧が本州付近を覆うでしょう。九州から近畿はおおむね