NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4194.50（-19.10-0.45%） 金１２月限は反落。時間外取引では、米下院でつなぎ予算案が可決し、トランプ米大統領が署名したことを受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、米政府機関の再開期待を受けて上値を伸ばした。日中取引では、ハセット米ＮＥＣ委員長が１０月の失業率は得られないと述べたことや、米金融当局者の利下げに慎重な発言を受けて利食い売りが出た。 MINK