「阪神秋季キャンプ」（１３日、安芸）阪神・門別啓人投手（２１）が１３日、ブルペンに入って今キャンプ自己最多の１２１球を投げ込んだ。キャンプ初日から第３クール最終日となったこの日まで、ブルペンに皆勤中。「キャンプに来て、こんな投げ込んだのはない。絶対、今１軍で活躍している選手たちはみんな、キャンプでしっかり投げ込んできてると思うので、それを自分もやろうと」。投球総数は１０１４球に達しており、久保