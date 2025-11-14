関西電力高浜原発2号機（右）＝12日、福井県高浜町関西電力高浜原発2号機（福井県高浜町）は14日、1975年の営業運転開始から50年となった。50年を迎えた原発は昨年の高浜1号機に続き国内2基目。関電は、構造物の交換などの保全策を実施すれば健全性は保たれるとしている。ただ原発構内にたまる使用済み核燃料の行き先は見通せず、長年関係を築いてきた地元住民にも関電への不信感が広がっている。2号機は、50年を超えて60年ま