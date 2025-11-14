■杉田エース 1,530円(+300円、+24.4％) ストップ高 杉田エース [東証Ｓ]がストップ高。12日の取引終了後、創業家によるMBOの一環として、杉田エース取締役副社長の杉田力介氏が代表取締役を務めるＵＭＫ（東京都墨田区）が同社株の非公開化を目指しTOBを実施すると発表した。TOB価格の1株1710円へサヤ寄せする格好になった。買付予定数の下限は168万3035株（所有割合31.37％）で、上限は設定しない