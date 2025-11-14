巨人・阿部監督が秋季キャンプで指導に当たった李承菀（イ・スンヨプ）臨時コーチに来季の正式なコーチ就任を打診した。この日、ジャイアンツタウンスタジアムなどで行ってきた秋季キャンプを打ち上げ。「選手に寄り添ってくれて指導していただいた。やっぱり1年間いてほしいというのは、僕の方から正式にオファーは出してあります」と明かした。同コーチは連日、門脇や浅野ら若手に付きっきりで打撃を指導。オファー