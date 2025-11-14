3歳と古馬の統一女王決定戦「第50回エリザベス女王杯」は13日、出走馬が確定した。短期免許で騎乗し、22年ジェラルディーナ、24年スタニングローズを勝利に導いたクリスチャン・デムーロ（33）は昨秋デビュー2戦で騎乗したリンクスティップとコンビ再結成。1週前追いで稽古をつけ、心身両面の成長を感じ取った。フランスに拠点を移して13年目の今年、初めてリーディングを獲ったV請負人。好勝負のイメージは出来上がっている。同