JRAは13日、エリザベス女王杯出走馬の調教後馬体重を発表した。秋初戦のオールカマーを制したレガレイラは10キロ増の482キロ。京都への輸送を考慮すれば理想的な馬体重。唯一500キロ超えとなったパラディレーヌは6キロ増の508キロながら太め感はなく引き締まっている。最も増減が大きいのはサフィラとフェアエールングでともに14キロ増。当日の体重に注目したい。