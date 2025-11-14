齊藤京子初主演映画『恋愛裁判』の主題歌は、SNS発のシンガー・yamaが本作のために書き下ろした「Dawn」に決まった。さらに主題歌にのせた最新映像が解禁となった。【動画】yamaが映画のために書き下ろした「Dawn」も流れる『恋愛裁判』本予告本作は、「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・山岡真衣（齊藤）が「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語を通じて、きらびやかなアイドル業界の裏側に潜む孤独や