英国の名手が大暴れを誓う。8日に短期免許を取得したトム・マーカンド（27）は今週から12月28日まで日本で騎乗。4度目の来日に「できるだけ多くの勝利数を挙げたい。あとはいい馬に巡り合えたらいいね」と心待ちにする。続けて「何を求められているかが分かってきたし、徐々に馬の質が上がってきているな、とも感じる。ドキドキしながら初心を忘れずに頑張りたい」と決意を語った。欧州では複数のG1を制しているが、日本ではま