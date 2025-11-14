「第42回マイルCS」の1週前追いが13日、東西トレセンで行われた。栗東滞在の関東馬アスコリピチェーノ（牝4＝黒岩）は先週と同様にCWコースで僚馬ブルーマエストロ（3歳2勝クラス）と併せ馬。大きく追走する形から徐々に差を詰め、直線は馬なりでグイッとひと伸び。7F94秒4から6F79秒3〜1F11秒3で1馬身先着した。その様子を見守った黒岩師は「全体時計を出して、しっかり負荷をかけられた。このひと追いでさらに良くなると思いま