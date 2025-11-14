初代タイガーマスクの佐山サトル（６７）が主宰するストロングスタイルプロレスが１３日、都内で１２月４日の後楽園ホール大会に向けた会見を開いた。旗揚げ２０周年の締めくくりで永田裕志、藤田和之、ケンドー・カシンらが参戦し、新設のタッグ王座決定戦も行われるが、佐山は「優れた選手がそろい、自信を持って勧められる」と胸を張った。また、来年デビュー５０周年を迎える佐山は「世界をリードする道場をつくり素晴らし