お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、初の単著「悪口を悪く言うな！」（Ｇａｋｋｅｎ）を１２月１８日に発売することが１３日、分かった。今作はこれまでさまざまなメディアを通して放ってきた井口の真骨頂とも言える「愚痴」を厳選してまとめたもの。「自信たっぷりの新人店員は恐ろしい」「これ以上、お祭りやイベント。必要なくない？」「方言で盛り上がる風潮、絶対何か間違ってる」など、日常で抱いた違和感や気