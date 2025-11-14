阪神・岩崎優投手（３４）が１３日、甲子園のクラブハウスを訪れ、約７年ぶりにウエートトレを再開していることを明かした。「ウエートをちょっと入れようかなと。ウエートというか、下半身の。スクワットとかを（メニューに）入れ始めています」。３５歳を迎える来季へ向け、意を決してダンベルを手に取った。今季は５３試合に登板し、１勝３敗、３１セーブ。守護神としてブルペンを支え、２年ぶりの胴上げ投手となった。ただ