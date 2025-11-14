野球日本代表・侍ジャパンは１３日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日）に向け、試合会場である東京ドームで投手指名練習を行った。視察に訪れた井端弘和監督（５０）は、来年３月のＷＢＣで１次リーグ同組となる韓国戦２試合はガチモードを明言。強化試合で珍しく２番手以降の登板順を固定せず、「試合に応じて変えていく」と調整ではなく、投打で本戦を想定した起用を示唆した。宮崎での