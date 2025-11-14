楽天・荘司が１３日、決意の昇給を手にした。コンディション不良で離脱があった中で４勝をマークし、１３００万増の４０００万円でサイン。目標には「１５０イニング、優勝」を掲げ、先発陣の柱となっていく意気込みを示した。（金額は推定）また「開幕投手はもちろん目指すべきポジション。責任も他の試合よりも重いものだと思うので、その中で投げることで発見や成長があると思う」とチームの顔になっていく覚悟を込めた。