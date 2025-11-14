巨人は１３日、ＧタウンとＧ球場室内で１０月２９日から行ってきた若手主体の秋季キャンプを打ち上げた。阿部慎之助監督（４６）は、この期間に臨時コーチとして熱血指導した球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（４９）＝前韓国・斗山ベアーズ監督＝に「１年間いてほしい」と来季の打撃コーチ就任を正式要請。日韓通算６２６本塁打のレジェンドは「光栄です」と検討する姿勢を示し、浅野や門脇らの飛躍に期待した。秋季キャ