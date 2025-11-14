アメリカのワシントン大学の陸上部が日本時間13日までに公式SNSを更新。ドルーリー朱瑛里選手(岡山・津山高)が加入することを発表しました。同校のインスタグラムでは、「シェリが日本からシアトルに来る。彼女は3キロのロードレースで9分2秒で走り注目を集めました」と紹介。高校卒業後、新たな挑戦に向かいます。ドルーリー朱瑛里選手は2023年の第41回全国女子駅伝、中学生区間の3区(3キロ)で驚異の17人抜き。これまでの区間記録