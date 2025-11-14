「阪神秋季キャンプ」（１３日、安芸）阪神の糸井嘉男ＳＡ（４４）が１３日、秋季キャンプに臨時コーチとして参加。西純、前川ら若手野手に“金言”を授けた。今春の沖縄・宜野座キャンプでも臨時コーチとして、佐藤輝を覚醒に導いた手腕が評価されており、この日も熱血指導で期待の若虎の成長を促した。藤川球児監督も糸井ＳＡの教えを吸収して収穫の秋とすることを願った。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇