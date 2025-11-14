日本ハムは１３日、台湾出身の古林睿煬投手（２５）、孫易磊投手（２０）と来季の契約延長が合意に達したと発表した。ともに複数年契約を結んでおり、来季年俸は古林が７５００万円プラス出来高、孫が６００万円プラス出来高。今季新加入の古林は７試合登板でプロ初完封を含む２勝２敗、防御率３・６２。左脇腹の負傷で約３カ月の離脱があった。球団を通じ「来季はシーズンを通してチームの力になれるよう、さらに強くなって帰