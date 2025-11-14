巨人からドラフト６位指名を受けた浦和学院・藤井健翔内野手（１８）が１３日、東京都内で入団交渉に臨み、契約金３０００万円、年俸５４０万円で仮契約を結んだ。身長１８１センチ、体重９６キロの恵まれた体を持つ高校通算３５本塁打の右の大砲。“浦和のジャッジ”の異名を持ち、本家である米大リーグ、ヤンキースの主砲、アーロン・ジャッジと同じ背番号「９９」に決まった。「本当に好きな選手。同じ背番号をつけられるこ