ＤｅＮＡは１３日、今季限りで巨人を戦力外となった元阪神・馬場皐輔投手（３０）と育成契約を結ぶことで合意したと発表した。背番号は１１５。新天地では育成からのスタートにはなるが、中継ぎの一角として期待がかかる。馬場は２０１７年度ドラフト１位で仙台大から阪神に入団。救援として頭角を現し、２１年には自己最多の４４試合に登板した。２３年オフに現役ドラフトで巨人に移籍。今季まで２年間でわずか９試合登板にと