“チカナカ”は来季も盤石だ。1、2番コンビを組む阪神・中野が、近本の残留決定を歓迎。球団史上初のリーグ連覇に向けた意気込みを語った。「自分だけじゃなく、ファンの皆さんもチームのみんなも気になっていたと思う。残ってくれて、すごくありがたいと思います」この日、自主トレのために甲子園へ向かう途中で近本と対面し、報告を受けたという。10時間のロングラン交渉のことは知っていたが、近本からの「また、よろしく