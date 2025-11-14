日曜京都5R（芝2000メートル）新馬戦でデビューするアクセス（牡＝上村、父キセキ）は調教時計が光っている一頭だ。1週前追いはCWコースでガロンヌ（4歳オープン）と併せ、追走する形で6F81秒7〜1F11秒1の好時計をマークし、半馬身先着。今週は坂路でダンテバローズ（5歳オープン）に半馬身先着し、馬なりで4F52秒6〜1F12秒1なら合格点だ。上村師は「十分、乗り込んでいる。キセキ産駒だけに持久力がありそう」と期待を寄せる