阪神・湯浅は同期入団である近本の残留が決まり、安堵（あんど）した。SGL尼崎での全体練習に参加した右腕は「相手にしても嫌なバッターなので。残ってくれるだろうなって思いながら、ずっと気にしていました」と胸中を明かした。今季は国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」から復活を遂げ、40試合に登板。オフは体の状態を整えながらも「この時期を無駄にしないようにやれれば」と冷静に見据えた。