阪神の糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA＝44）が、高知県安芸市で行われている秋季キャンプで臨時コーチを務めた。自身と同じ左打者で今季は低迷した前川右京外野手（22）を身ぶり手ぶりで熱血指導。課題とされる「6番・左翼」問題に決着をつけるべく、内角球への対応法や、ステップ幅とトップの位置を確認した。「あの成績じゃアカン」。超人流の期待の裏返しとしてカツを入れた。糸井ワールドは安芸でも全開だった。今春