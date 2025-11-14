映画「人間の條件」や黒澤明監督の「影武者」など多くの名作に主演した俳優、文化勲章受章者で、８日に肺炎のため９２歳で死去した仲代達矢（なかだい・たつや、本名元久＝もとひさ）さんの通夜が１３日、都内で、近親者のみでしめやかに営まれた。仲代さんが主宰する「無名塾」出身の俳優・役所広司（６９）と益岡徹（６９）も弔問に訪れ、涙ながらに恩師との別れを惜しんだ。役所は「ひげもそろって、本当にきれいな顔でした