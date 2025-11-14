「大相撲九州場所・５日目」（１３日、福岡国際センター）草野から改名した義ノ富士が、熊本の同郷で少年相撲クラブの先輩、正代を寄り切った。ご当地場所の大歓声に包まれ、４勝目を挙げたホープが、中盤戦への期待を膨らませた。横綱は大の里が若元春を寄り倒し無傷５連勝、豊昇龍は平戸海をはたき込み４勝目。大関琴桜は宇良に寄り切られ３敗目。関脇安青錦は若隆景に送り倒され初黒星を喫した。全勝は大の里、藤ノ川の２人