園や小学校、また習い事などで学芸会や音楽会など、発表会が行われるシーズンとなりました。大きな舞台で、思い切り子どもが自分を表現している姿を見ると、「わが子が一番」と親も晴れやかな気分になります。でもそんな大きなイベントの裏には、トラブルになりやすいことも事実。今回は発表会でトラブルにあったママたちのエピソードをお届けします。エピソード1：＜発表会に2万円！＞入会1ヶ月なのに痛い出費「高すぎる！」35歳