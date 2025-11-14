11月に東京で開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会『デフリンピック』。バレーボール女子日本代表に新潟県長岡市の中越高校に通う高橋朋伽選手が選ばれた。耳が聞こえない中でプレーする難しさやバレーボールに懸ける思いを聞いた。 ■デフバレー日本代表の高校生！練習は？ 新潟県長岡市の中越高校女子バレーボール部。熱心に練習に励む部員の一人が3年の高橋朋伽（