各地で紅葉が見頃を迎える中、新潟県内屈指の紅葉の名所、弥彦公園・もみじ谷の紅葉がピークを迎えています。光と紅葉が織りなす秋の絶景をお届けします。 【高濱優生乃アナウンサー】「気持ちのいい秋風が吹き抜けるトンネルを抜けると…深く色づいた紅葉が何層にも重なる圧巻の秋景色が広がっています」約4万坪の広さを誇る弥彦村の『弥彦公園』。上空からも鮮やかに色づく紅葉を確認でき、紅葉の見頃を迎えている