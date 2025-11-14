11月13日、三条市清掃センター内のゴミ処理施設で火事がありました。リチウムイオン電池の発火が原因とみられ、市は正しいゴミの分別を呼びかけています。 【記者リポート】「火災があったゴミ処理場。周辺では警察が規制をかけていて、現在も消防による懸命な消火活動が続いています」13日午前9時前、新潟県三条市福島新田にある三条市清掃センターの従業員から「センター内のゴミ処理施設の破砕機から