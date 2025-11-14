韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）に臨む侍ジャパンの先発は15日が曽谷、16日は金丸の両左腕に決まった。この日は希望投手が東京ドームで練習。井端監督はピッチコムやピッチクロックを念頭に「ルール変更の中で、気にせず進めるのが一番大事」と話した。来年3月のWBCでは、先発はメジャー組が中心。昨年の国際大会・プレミア12から「中継ぎ左腕」を課題に掲げており、所属チームでは先発が