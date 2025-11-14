俳優の福士蒼汰（32）と福原遥（27）が13日、都内でダブル主演映画「楓」（監督行定勲、12月19日公開）の完成披露試写会に出席した。人気バンド「スピッツ」の同名曲を原案にしたラブストーリー。福士は「5歳の時のリリースだけれど、当たり前のように知っていてカラオケでもよく歌っていた。その世界に入って芝居ができてワクワクした」と満足げ。福原も「スピッツさんは小さい頃から聴いていて大好き。大切な人に、さらに