【ロンドン共同】英公共放送BBCが昨年の番組でトランプ米大統領の演説場面を恣意的に編集したとされる問題で、英紙テレグラフは13日、BBCが2022年に放送した別番組でもトランプ氏の演説で同様の恣意的編集があったと報じた。