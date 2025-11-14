◆大相撲▽九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）東前頭５枚目・草野改め義ノ富士が、西同５枚目・正代との“熊本出身対決”で寄り切って１敗を守った。出身の少年相撲クラブ、中学が同じ大先輩の元大関との初顔合わせを制し、ご当地場所での初優勝へ弾みをつけた。最も期待している力士の一人が義ノ富士だ。正代との一番。元大関の体当たりに後退したが、左上手を取って、出し投げで振って寄り切った。正代に押されて