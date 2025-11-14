巨人が日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（２５）を支配下契約で獲得することが１３日、分かった。北浦は今季は育成選手としてプレーしていた大型左腕。来季Ｖ奪回を目指すチームの課題の先発候補として期待される。＊＊＊＊＊＊＊北浦の印象は“持っている男”だ。プロ２年目の１９年７月２７日の西武戦（メットライフ）では４点を追う３回１死から２番手で登板。その後、５回に味方が６点を奪って逆転に成功し、プロ