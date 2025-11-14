俳優・板垣李光人が朝ドラのオフショットを公開し、話題になっている。２０２５年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・午前８時）に出演している板垣。１３日までに自身のインスタグラムを更新。「今週もここまで色々ありました明日もまだまだ色々あります！引き続きおたのしみに…」と記し、ドラマのセットでのオフショットをアップ。「＃裏では笑顔だよ三ちゃん」と付け加えた。この投稿には「本編では