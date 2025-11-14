タレントの藤田ニコル（27）が13日、東京・六本木の東京シティビューで14日に開幕するアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズの30周年記念展のオープニングセレモニーに登壇した。大ファンという同シリーズの魅力を「クセが凄くて沼に入っちゃう」と表現した。「名言が多くて支えられた」といい、人生で逃げ出したくなる場面では、主人公の有名なせりふ「逃げちゃダメだ」を思い返して頑張っていると明かした。同所で来年