俳優の綱啓永（26）が13日、紀伊国屋ホールで舞台「TooYoung」（24日まで）の初日を迎えた。新宿・歌舞伎町を舞台に、自死したトー横キッズの少女の足跡をたどる男の物語。綱はトー横の顔となる男を演じる。「自分とは全然違う役。だけど稽古を重ねて役になってきて、似ている部分も増えてきた」と分析した。役作りのために3年ぶりに染髪。「気分が上がりますね」と自身の金髪を見つめた。