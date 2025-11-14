楽天は13日、渡辺正人氏（46）が内野守備走塁コーチに就任すると発表した。秋季練習を視察した渡辺氏は「一人一人、課題に向き合ってやっているんだろうなというのは感じた」と語った。97年に上宮（大阪）からドラフト1位でロッテに入団。12年までプレーした。三木監督は同校の2学年上の先輩で「キャプテンをされていたので、僕が3年生になったときに、ああいう選手になりたいなっていう憧れの選手ではありました」と共闘を心