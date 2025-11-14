ロッテがソフトバンクを戦力外となった宮崎颯投手（25）を獲得することが13日、分かった。近日中に正式発表される。埼玉栄から東農大を経て22年育成ドラフト8位でソフトバンク入り。23年1月に左肘を手術し、長いリハビリを乗り越えて今年7月に支配下登録されたが、1軍では2試合のみ登板に終わり、来季の契約を結ばないことを通告された。「球団がではなく、僕の選手としての力不足を感じています」と話していたが、最速152キ